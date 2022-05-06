"Пункт ВСУ в больнице": в командовании "Юг" рассказали, для чего россияне придумали этот циничный фейк

Луганщина, больница, война

Русские снова пытаются оправдать свои зверства против мирного населения.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" в утренней сводке за минувшие сутки. Он подчеркнул, что противник цинично врет, чтобы потом обвинять украинскую армию в убийстве гражданских.

На этот раз в пропагандистском информационном поле РоSSии прозвучало заявление, что ВСУ развернули командный пункт в Одесской областной больнице.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что враг намерен нанести удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Спикер отметил, что нелюди уже не впервые пытается заранее оправдать свои нарушения правил войны, обвиняя Вооруженные Силы Украины в размещении своих командных пунктов в больницах, роддомах, школах и других социально чувственных объектах.


Алексей Ионов, politeka.net

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