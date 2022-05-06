Киевлянка Наташа Королева в РФ выступила с рашистами на концерте в честь "победы"

Киевлянка Наташа Королева, которая за почти три месяца ни слова не сказала о войне в Украине, выступила в РоSSии на концерте в честь "победы". Мероприятие организовал фонд известного поклонника "русского мира" Льва Лещенко, информирует Апостроф.

Снимки с концерта опубликовала в Instagram роSSийская певица Марина Михеева, сама же Королева фотографии с выступления показывать не спешит.

Фото: instagram.com/mikheevaofficial

Пока в родной стране льется кровь, Королева развлекала публику песнями и улыбками. А также радостно позировала с путинскими артистами, которые открыто поддерживают вторжение роSSийских войск в Украину.

Среди них - поклонник Путина юморист Владимир Винокур, член путинской партии "Единая РоSSия" Александр Буйнов, а также супруг Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, который поддерживает роSSийскую агрессию и не скрывает этого.

Фото: instagram.com/mikheevaofficial

Артисты выступили на уличной сцене, которая была украшена оранжево-черными шариками и баннером с советской символикой, а на груди у них "красовалась" георгиевская лента.

Фото: instagram.com/mikheevaofficial

Пока Наташа Королева выбрала позицию молчать, родные певицы поддерживают Украину. Старшая сестра артистки Ирина Осауленко, популярная в 90-х певица Руся, впервые за долгое время выпустила песню, которую посвятила украинским детям. А также открыто рассказывает в соцсетях всю правду о роSSийском вторжении.

Мама Королевой Людмила Порывай поддержала родную страну и публично открестилась от зятя, который регулярно выкладывает в соцсетях бред Кремля. У 76-летней женщины, видимо, лопнуло терпение и она отписалась от Тарзана в Instagram.

Сестра и мама Наташи Королевой
Фото: instagram.com/mama_luda_star


Наталья Лавринец, Апостроф

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