Ще один депутат пішов на операцію з рашистами, в СБУ розкрили подробиці: "Домовився з окупантами про перевезення..."

На деокупованій частині Харківщини співробітники СБУ викрили на співпраці з рашистами депутата Куп'янської райради від однієї з місцевих політичних сил.

Про це повідомили у обласному управлінні СБУ .

Чоловік - приватний підприємець і володіє досить великим автобусним парком - майже 70 машин. З кінця березня до початку осені він проводив свою господарську діяльність у взаємодії з окупаційною владою - так званою "Военно-гражданской администрацией" м. Куп'янська.

За даними слідства, підозрюваний домовився з окупантами не лише про безперешкодне продовження своєї підприємницької діяльності з перевезення пасажирів між сусідніми окупованими населеними пунктами, а й про відкриття нового маршруту - до російського міста Краснодар.

"Не дочекавшись" деокупації м. Куп'янська, колаборант ще на початку контрнаступу Збройних Сил України втік на територію країни-агресора.

Депутату-підприємцю оголошено заочну підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором) Кримінального кодексу України. Наразі його оголошено у розшук.