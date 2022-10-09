Королева-консорт Камілла вперше вийшла у світ після похоронів Єлизавети ІІ

У Великобританії офіційно закінчився період жалоби за Єлизаветою II, і члени королівської сім'ї знову почали відвідувати світські та інші громадські заходи. Першими у світ вийшли принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон, а за ними і нинішній король принц Чарльз ІІІ разом зі своєю дружиною Каміллою.

Королева-консорт Камілла 7 жовтня була присутня на вечері, присвяченій відкриттю першого літературного фестивалю Braemar Literary Festival. На світському заході у готелі The Fife Arms у Бремарі 75-річна дружина короля продемонструвала вишуканий, але досить скромний образ. Камілла вийшла у світ у велюровій довгій сукні кольору індиго від демократичної британської марки ME EM вартістю всього 100 доларів.

Свій образ Каміла доповнила червоним клатчем, легким хвилястим укладанням та декількома прикрасами: сережками, браслетом та кількома обручками.

Камілла завжди віддавала перевагу практичності та елегантності. Мода не є її основним пріоритетом. Однак, не виключено, що у новому статусі королева-консорт змінить своє ставлення до стилю.

Дружина принца Чарльза ІІІ зустрілася також із членами книжкового клубу, який сама й організувала, а також поспілкувалася з гостями фестивалю, зокрема з британським письменником Себастьяном Фолксом, директором Читальної зали Вікі Перрін та шотландським поетом та письменницею Джекі Кей. На заході також були присутні біограф Жюстін Пікарді та актриса Ганна Фріл. Всім їм королева-консорт приділила свою увагу.

Раніше повідомлялося, що принцеса Кейт у червоному ефектному костюмі приїхала підтримати команду по регбі.