Королева Данії побажала українцям завершення війни в новорічному зверненні

Маргрете ІІ присвятила нашій державі своє перше побажання на 2023 рік, інформує ZN.ua.

Королева Данії побажала українцям завершення війни в новорічному зверненні
© Пресслужба королівської родини Данії

Королева Данії Маргрете ІІ привітала український народ у своєму новорічному зверненні, побажавши завершення війни та нового розквіту нашої країни. Відповідний текст опублікувала пресслужба королеви.

"Мої перші новорічні вітання сьогодні присвячені українцям у Данії та всьому українському народу. Нехай закінчиться ця жахлива війна, а ваша горда й прекрасна країна знову розквітне", – наголосила Маргрете ІІ, нагадавши, що 24 лютого 2022 року держава зазнала нападу.

За її словами, бачити страждання українців обурливо. Королева зазначила, що наші люди продовжують героїчно боротися за свою свободу, справляючи велике враження на всіх.

Маргрете ІІ зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, у Данію приїхали багато громадян України, і їх з теплом зустріли там. Вона додала: "Багато людей відкрили (для українців – ред.) свої домівки, робочі місця, футбольні клуби – і серця. Коли ми допомагаємо один одному, ми приносимо світло в темряву. Це найменше, що ми можемо зробити".


Максим Царук, ZN.ua





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