РоSSийские войска возобновили штурм "Азовстали", – Генштаб

Враг сосредоточил усилия на установлении полного контроля над Попасной.

РоSSийские войска возобновили штурм "Азовстали", – Генштаб

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба по состоянию на 06.00 06.05.2022.

На ВолынскомиПолесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь идет проверка боевой готовности сил реагирования.

На Сиверском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении противник активных действий не производил. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

Враг продолжает наращивать систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

На базе Купянской городской больницы в оборудованном госпитале, по имеющейся информации, находится до 300 раненых.

В целях уточнения позиций наших войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.

На Донецкоми Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.

На Лиманском направлении производит обстрелы позиций наших войск. На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасна и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Сиверск. В городе Мариуполе продолжает блокировку подразделений сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вел. Оказывает огненное влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.

В Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск. На севере Херсонщины и Николаевщины враг производит обстрелы покинувших населенных пунктов.

Замечено ведение противником воздушной разведки в районах населённых пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск было поражено пятнадцать воздушных целей: четырнадцать беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан" и один самолет", - отметили в Генштабе.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника.

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