На северо-западе Черного моря сохраняется угроза высадки роSSийского десанта — ОК "Юг"

В северо-западной части Черного моря сохраняется возможность высадки вражеского десанта, сообщает оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины в Facebook .

РоSSийская корабельная группировка до сих пор находится в указанном районе. Там оккупанты также осуществляют разведку с использованием БПЛА, в том числе ударного типа.

"Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу. Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут быть соответствующим сопровождением этих мер", — рассказали в ОК.

Учитывая это, "Юг" призывает людей не посещать пляжи и другие запрещенные территории, а также не выходить на воду с использованием маломерных или других плавучих средств. Жителей просят не подвергать себя опасности и не мешать ВСУ выполнять свои задачи.

В сообщении также отметили, что ОК информирует общество о результатах своей работы. Однако пока она продолжается, следует сохранять спокойствие и выдержку, в том числе, не разглашая ее детали.

"Спасибо сознательным гражданам за бдительность. Ваше информирование соответствующих органов о подозрительной активности в прибрежной зоне помогает нам держать обстановку стабильной и контролируемой. А неразглашение информации о деятельности сил обороны — наше общее противодействие врагу", — подытожило оперативное командование "Юг".