Оккупанты накрыли Днепропетровщину из "Градов": появились данные о последствиях

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Днепропетровская область вновь под обстрелами. Стали известны подробности о новых «прилетах».

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Днепропетровской военной областной администрации Валентина Резниченко, ночью оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы.

«Попали из «Градов» в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум селам. Никто не пострадал. В Покровской громаде "прилет" ракеты. Попала в поле. Людей не задело», - сообщил Резниченко.

Напомним, 3 мая в результате ракетного удара роSSийских войск пострадал Амурский мост в Днепре. Движение транспорта было приостановлено.

Однако уже 5 мая движение было возобновлено.

Троллейбусные маршруты № 2, 3, 15 и трамвайные № 6 и 9 снова ездят по расписанию. Маршрутки следующие через Амурский мост также ездят по своему маршруту, - сообщили в Департаменте транспорта Днепровского городского совета.

Тем временем украинцы продолжают вырываться с прифронтовых и оккупированных территорий, не желая жить в так называемом «русском мире». Как сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул со ссылкой на слова очевидцев, он на самом деле оказался адом тотального террора.

«Сегодня в Кривой Рог приехало еще 617 беженцев», - сообщал Вилкул 5 мая.


Катерина Петренко, politeka.net

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