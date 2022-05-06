В больнице Купянска находятся около 300 раненых роSSийских солдат

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков

В больнице Купянска находятся около 300 раненых роSSийских солдат
© Минобороны РоSSии/t.me

В больнице Купянска находятся около 300 раненых русских солдат. Активных действий на харьковском направлении противник не производит, но продолжает обстрелы жилых районов Харькова. Об этом сообщили в Генштаве ВСУ.

“На Слобожанском направлении противник активных действий не предпринимал. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова. Враг продолжает наращивать систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений», – говорится в сообщении.

В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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