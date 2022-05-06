ВСУ удалось потопить крейсер "Москва" благодаря разведке США - NYT

Украинцы смогли потопить флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" благодаря разведданным, полученным от США . Об этом сообщает The New York Times , ссылаясь на источники среди высокопоставленных американских чиновников.

По информации издания, сразу после удара представители администрации Байдена молчали и отказывались подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве". Но потом американские официальные лица подтвердили, что за несколько часов до запуска ракет "Нептун" Украина получила от США данные из источников американской разведки.

Какая информация была передана, собеседники NYT не уточнили. Однако, по словам одного из них, "информация выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море".