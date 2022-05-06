ВСУ удалось потопить крейсер "Москва" благодаря разведке США - NYT
Разведданные Украина получила за несколько часов до запуска ракет
Украинцы смогли потопить флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" благодаря разведданным, полученным от США. Об этом сообщает
По информации издания, сразу после удара представители администрации Байдена молчали и отказывались подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве". Но потом американские официальные лица подтвердили, что за несколько часов до запуска ракет "Нептун" Украина получила от США данные из источников американской разведки.
Какая информация была передана, собеседники NYT не уточнили. Однако, по словам одного из них, "информация выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море".