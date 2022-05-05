Главы МВД Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве

Монастырский вместе с коллегами посетил разрушенный аэродром в Гостомеле.

Главы МВД Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве
Фото: mvs.gov.ua

Сегодня, 5 мая, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский совместно с коллегами посетили населенные пункты Киевской области, подвергшиеся масштабным обстрелам и военному террору со стороны роSSийских захватчиков - г. Ирпень, с. Дмитровка и пгт Гостомель.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Отмечается, что по результатам рабочей встречи министры внутренних дел Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши совместно задекларировали желание интенсифицировать и развивать сотрудничество, в частности:

  • укрепление усилий в борьбе с трансграничной преступностью, в частности, с организацией незаконной переправки лиц через государственную границу, борьбе с торговлей людьми;
  • усиление защиты от посягательств уголовного характера граждан Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и временно находящихся на территории государств-членов Европейского Союза;
  • содействие в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры МВД Украины;
  • оказание помощи для решения первоочередных потребностей органов системы МВД в отпоре вооруженной агрессии роSSийской федерации и обмен опытом в сферах компетенции соответствующих Министерств.

Монастырский выразил благодарность своим коллегам, которые первыми приехали поддержать Украину.

Совместная декларация предусматривает сотрудничество по ускорению расследования военных преступлений, совершенных роSSийскими военнослужащими в Украине. Также возможность помощи нашим службам и органам системы МВД, которые сотрудничают напрямую со службами и органами вышеуказанных стран и другими странами Европейского Союза. Кроме этого, важна помощь в гуманитарном разминировании.

"Мы понимаем, что на разминирование территорий Украины уйдут годы. Скорость здесь является ключевой. Потому что сейчас и погода, и время года, к сожалению, усложняет этот процесс. И если мы потеряем это время, мы потеряем и возможность найти взрывоопасные предметы, которые, к сожалению, будут приносить скорбь в украинские дома очень долго", – отметил Монастырский.

Фото: МВС

Напомним, ВСУ в первый день полномасштабного вторжения отбили у роSSийских захватчиков позиции в международном аэропорту ГП "Антонов" в Гостомеле, расположенном менее чем в 10 км от Киева.

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