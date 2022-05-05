"Очень паршиво": "бабушка с флагом" из-за россиян лишилась дома и высказала, что думает о войне

«Бабушка с красным флагом», которую россияне попытались сделать символом своей войны против Украины, рассказала о своих настоящих мотивах, которые полностью переврали пропагандисты.

Интервью с украинской пенсионеркой, которую «прославили» в россии как якобы любительницу СССР , опубликовал украинский Центр стратегических коммуникаций. Ранее в сети разлетелась история о пожилой жительнице Харьковской области, которая вышла к украинским военным с красным флагом. РоSSийские пропагандисты активно используют образ бабушки как новый символ «русского мира» в Украине.

Однако, как выяснилось, мотивы женщины были вовсе не в том, чтобы поддержать оккупантов. Об этом Анна Ивановна сама рассказала в интервью.

По ее словам, когда она выходила к военным, то думала, что это россияне. Именно поэтому женщина взяла красный флаг – чтобы убедить их «не громить село». Пенсионерка также признается, что вовсе не рада тому, что россияне сделали ее знаменитой.

«Лучше бы войны не было. Паршиво, что РоSSия пошла на нас войной, очень паршиво», - заявила Анна Ивановна.

Она добавила, что чувствует себя «изменницей», так как многие украинцы считают, что она предала свою страну.

В связи с этим украинские военные призывают людей не обижать женщину.

«Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, ее внук спасается в Польше , когда она узнала о Буче и всем остальном, она забросила тот красный флаг подальше», - рассказал военнослужащий 22 батальона 92 бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Кадет», который помогал пенсионерке и ее мужу эвакуироваться из их дома под Харьковом.

Известно, что оккупанты разбомбили дом пенсионерки и ее супруга. Сейчас они находятся в харьковской больнице.