Румунія лишилась незадоволеною українським законом про нацменшини. У що це може вилитись?

У грудні Верховна Рада в цілому ухвалила закон «Про національні меншини (спільноти) України», прийняття якого є однією з умов початку переговорів про повноцінну євроінтеграцію України. Однак, у Румунії залишилися незадоволеними ухваленим документом та висловили щодо нього стурбованість. Чому Бухарест виступив проти українського закону, та які наслідки це може мати для нас пояснив Володимир Кравченко у статті для ZN.UA «На порозі проблем: чи погіршаться відносини України з важливим сусідом?».

«Для України конфлікт із південно-західним сусідом тим більше небажаний, що Румунія — важливий транспортний хаб, через який надходять озброєння і гуманітарна допомога, товари й продукти, а в самій країні перебувають десятки тисяч українців, які тікали від жахіть «русского міра», – пояснює автор.

За словами Кравченка, приводом до занепокоєння на Банковій, Грушевського й Михайлівській стала недавня заява президента Румунії Клауса Йоганніса, який висловив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським стурбованість прийнятим законом.