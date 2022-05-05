СБУ задержала в Киеве одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор"

Он занимался подготовкой к свержению конституционного строя.

СБУ задержала в Киеве одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор"
Олександр Тарнашинський

Контрразведка СБУ задержала в Киеве одного из лидеров партии подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука "Украинский выбор".

По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине и координировал свои действия с роSSийскими спецслужбами, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Злоумышленник разработал концепцию народного самодержавия, которая предусматривала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и изменение границы. Эти идеи продвигались через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций. Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался в администрацию президента РФ по личному приему, чтобы доложить о подготовке подрывной деятельности", – объяснил он.

Во время обысков у соратника Медведчука обнаружили документацию и печати ОО, запретную символику, письмо из администрации Путина о полученном обращении, компьютеры, средства связи и черновики с поличным.

СБУ фамилию задержанного не объявляет. По данным источников LB.ua в правоохранительных органах, речь идет об Александре Тарнашинском – многолетнем соратнике Медведчуке.

Еще в 2015 году "Украинский выбор" презентовал его как часть этого проекта, называя руководителем Всеукраинской общественной организации "Славянское движение "Русь возрождена" и общественным деятелем.

За время войны с Россией СБУ открыла 6000 производств по преступлениям против Украины. Дело "Украинского выбора" – одно из них. Дехтяренко добавил, что в Киеве также заблокирована деятельность мощного прокси-центра спецслужб РоSSии, который использовался для кибератак на государственные информресурсы Украины и распространение вражеской пропаганды.

В Луганской области руководителя отдела Станично-Луганской ВГА разоблачили на сотрудничестве с оккупантами, а в Полтавской области задержали заместителя начальника таможенного поста, который требовал деньги от руководителя предприятия, "гарантируя" беспрепятственное оформление промтоваров.

Напомним, в прошлом году подозрения получили три связанных с партией Медведчука лиц. Двое из них – Комелов и Синявский. Третий фигурант, по данным СМИ, это Олег Слисаренко. В июне суд разрешил заочное расследование Комелова и Синявского.

Два последние имеют медали РоSSии "за возвращение Крыма".

Руководителем всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа" (до 2016 года - "Украинский выбор") депутат Верховной Рады, кум президента РоSSии Виктор Медведчук.

За "Украинским выбором" тянется немало уголовных дел по преступлениям против Украины, в том числе по содействию оккупации Крыма.



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