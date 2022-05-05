Оккупанты открыли детский сад в Волновахе, где постоянно стреляют

Для детей была проведена "праздничная" программа.

Оккупанты открыли детский сад в Волновахе, где постоянно стреляют
Фото: t.me/denisovaombudsman

Вчера в городе Волноваха в Донецкой области оккупанты открыли детский сад №8 "Теремок".

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Для детей была проведена "праздничная" программа.

“Такие показательные выступления” направлены на создание воображения мирной жизни, в то время как Волноваха находится в опасной зоне и в непосредственной близости к линии боевых действий. Территория города постоянно подвергается обстрелам», – отметила она.

Денисова отметила, что временные оккупационные власти сознательно пренебрегают безопасностью детей.

“Такие действия оккупантов являются нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка. Статьей 6 Конвенции закреплено, что государства-участники признают, что каждый ребенок имеет право на жизнь. Статьей 38 Конвенции определено, что во время вооруженных конфликтов государства-участники обязаны принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом, и ухода за ними”, – добавила омбудсмен.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны с Россией с просьбой учесть этот факт.

Напомним, как ранее сообщила Денисова, в результате вооруженной агрессии РФ пропали без вести 1889 украинских детей.

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