Лукашенко сделал неожиданное признание о «спецоперации» рф в Украине: «Если честно…»

Лукашенко сделал неожиданное признание о «спецоперации» рф в Украине: «Если честно…»

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил сроки так называемой «спецоперации», которую рф проводит в Украине.

Напомним, 24 февраля россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, называя эту войну «спецоперацией».

"Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет, у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю", - процитировало Deutsche Welle ответ Лукашенко на вопрос агентства AP о войне РоSSии против Украины.

Слова белорусского лидера вызвали бурное обсуждение в Сети. Лукашенко высмеяли в очередной раз и предупредили, что его ждет печальная участь:

«Лука, не напрягайся.... всё равно не пропетляешь уже ))) тебе в любом раскладе п***ец», «А откуда готовилось нападение и что если-бы не, то тогда бы о-ооо, будет? Или всё уже?», «Таракан чует тапок», «Переобувается на лету», «Смотри какой. Месяц назад так они все вместе решали с Путиным. А теперь он оказывается не причём».

Лукашенко, армия Беларуси

Напомним, Мониторинговая группа Белорусский гаюн сообщила, что с начала полномасштабного вторжения роSSийских войск по территории Украины было выпущено 631 ракету из Беларуси.

Наиболее активно обстрел с территории Беларуси проводился 1 апреля. Тогда было запущено 56 боеголовок. Последний раз с территории Беларуси Украину обстреливали 3 мая.

Также добавим, что Лукашенко поддерживает полномасштабное вторжение россии в Украину.

РоSSийские военные и танки наступали на север Украины именно с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. РоSSия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы, куда вывозят раненых в Украине солдат.


Катерина Петренко, politeka.net

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