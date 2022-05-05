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2022-05-05
Оккупанты обстреляли жилые районы Краматорска, шесть человек ранены — мэр
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
В ночь на 5 мая роSSийские захватчики обстреляли жилые кварталы и центр Краматорска в Донецкой области. В результате обстрелов повреждены многоэтажные дома, школа и садик. По предварительным данным, шесть человек получили ранения,
«Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик. Предварительно 6 раненых», - написал мэр.
Он также добавил, что информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Анастасия Гурин, ZN.ua