Оккупанты обстреляли жилые районы Краматорска, шесть человек ранены — мэр

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

В ночь на 5 мая роSSийские захватчики обстреляли жилые кварталы и центр Краматорска в Донецкой области. В результате обстрелов повреждены многоэтажные дома, школа и садик. По предварительным данным, шесть человек получили ранения, сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

«Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик. Предварительно 6 раненых», - написал мэр.

Он также добавил, что информация о жертвах и разрушениях уточняется.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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