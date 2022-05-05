Запасы есть, но производство не наладить: эксперт пояснил, как долго рф сможет бомбить Украину

Запасы есть, но производство не наладить: эксперт пояснил, как долго рф сможет бомбить Украину

рф достала все свои ракетные запасы, чтобы бомбить украинскую территорию.

До начала вторжения в Украину, количество ракет в рф "воздух-земля" или "земля-земля" оценивалось в 5-7 тысяч. В то же время, эксперты могут не учитывать оружие, которое было снято с вооружения.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии Сегодня.

Олег Жданов

Он считает, что у россии есть достаточно запасов ракет, чтобы продолжать наносить удары по украинским городам до конца войны. Для этого рф достала все свои ракетные запасы. Например, в рф достали ракету "Оникс". Ранее она была снята с вооружения, но сейчас находится в боевом составе.

Вместе с тем наладить производство новых ракет в ближайшем времени практически невозможно, поскольку россия не имеет для этого современных чипов. Кроме того, нереально воспроизвести платы 1970-х годов, поскольку эти технологии далеко в прошлом.

ракета, обстрел, война

"Когда-то называлась цифра, что рф способна выпускать одну ракету в месяц. Речь идет о такой ракете, как "Калибр". Производственные мощности у них слабые и технологии устаревшие", – пояснил Жданов.


Александра Павленко, politeka.net

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