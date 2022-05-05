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2022-05-05
РоSSияне из минометов обстреляли пограничные общины на Сумщине
Обошлось без жертв и разрушений.
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
Вечером в среду, 5 мая, россияне обстреляли пограничные общины Сумщины из минометов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Около 20 часов россияне начали со своей стороны границы обстреливали наши общины", -
Около 20 выстрелов произвели по селу Сопич Глуховской общины. 18 выстрелов были нанесены по Есманской общине, а именно в окрестностях Бачевска и Толстодубового. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Юлия Лавришин, ZN.ua