РоSSияне из минометов обстреляли пограничные общины на Сумщине

Вечером в среду, 5 мая, россияне обстреляли пограничные общины Сумщины из минометов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около 20 часов россияне начали со своей стороны границы обстреливали наши общины", - написал глава области.

Около 20 выстрелов произвели по селу Сопич Глуховской общины. 18 выстрелов были нанесены по Есманской общине, а именно в окрестностях Бачевска и Толстодубового. Обошлось без пострадавших и разрушений.