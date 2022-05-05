РоSSия уже проиграла войну в Украине – Белый Дом
Оккупантам не удалось выполнить ни одной своей задачи
РФ уже провалила все поставленные перед собой цели масштабного вторжения в Украину и проиграла войну с точки зрения представлений о победе. Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает "
“Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу – ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли – по своему определению”, – отметила пресс-секретарь администрации Байдена.
Она сказала, что в Кремле планировалось захватить значительную часть территории Украины, но эту задачу они провалили.
"Президент Путин не проведет марша по улицам Киева. Они не обладают территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО”, – подчеркнула Псаки.
Она подчеркнула, что сейчас США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров, как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых потребностей украинской стороны.