РоSSия уже проиграла войну в Украине – Белый Дом

Оккупантам не удалось выполнить ни одной своей задачи

РоSSия уже проиграла войну в Украине – Белый Дом
© Flickr/White House

РФ уже провалила все поставленные перед собой цели масштабного вторжения в Украину и проиграла войну с точки зрения представлений о победе. Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает " Укринформ ".

“Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу – ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли – по своему определению”, – отметила пресс-секретарь администрации Байдена.

Она сказала, что в Кремле планировалось захватить значительную часть территории Украины, но эту задачу они провалили.

"Президент Путин не проведет марша по улицам Киева. Они не обладают территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО”, – подчеркнула Псаки.

Она подчеркнула, что сейчас США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров, как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых потребностей украинской стороны.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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