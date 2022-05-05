РоSSия упразднила безвизовый режим для дипломатов и журналистов из ЕС

Министерство иностранных дел РоSSии объявило об отмене безвизового режима для дипломатических представителей и журналистов из стран Европейского Союза. Об этом говорится в обращении на официальном сайте ведомства.

Отдельно РФ ввела дополнительные визовые процедуры для членов официальных делегаций, правительств, парламентов, судебных органов и журналистов из Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.