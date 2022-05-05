РоSSия упразднила безвизовый режим для дипломатов и журналистов из ЕС

В МИД РФ свои действия охарактеризовали как «ответ на недружественные шаги» со стороны большинства европейских стран, информирует ZN.ua.

РоSSия упразднила безвизовый режим для дипломатов и журналистов из ЕС
© European Parliament / Flickr

Министерство иностранных дел РоSSии объявило об отмене безвизового режима для дипломатических представителей и журналистов из стран Европейского Союза. Об этом говорится в обращении на официальном сайте ведомства.

Отдельно РФ ввела дополнительные визовые процедуры для членов официальных делегаций, правительств, парламентов, судебных органов и журналистов из Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

«Так, руководствуясь принципом взаимности, РоSSийская Федерация в ответ на недружественные шаги упомянутых европейских государств путем приостановления действия отдельных положений соответствующих международных договоров отменила режим безвизового въезда для владельцев дипломатических паспортов, а также упрощенный порядок оформления виз для членов официальных делегаций, представителей судебных органов и журналистов из стран-членов ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии», - говорится в заявлении.


Александр Кричковский, ZN.ua

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