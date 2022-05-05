Первый случай в истории: ВСУ под Харьковом уничтожили "уникальный" танк оккупантов

Вооруженные силы Украины уничтожили в Харьковской области колонну роSSийских оккупантов - в ее составе был танк Т-90, информирует Апостроф .

Фото опубликовал Telegram-канал "Новости Вооруженных сил".

Оккупанты попытались в очередной раз зайти в населенный пункт, который недавно был освобожден нашими войсками, но были разгромлены. Они потеряли не просто танк, а его последнюю модификацию - Т-90М (модернизированный) "Прорыв".

Отмечается, что это - первый подтвержденный случай уничтожения именно этой версии роSSийского танка на территории Украины и в мире в целом. Также в ходе боя была обезврежена боевая машина пехоты и бронетранспортера МТ-ЛБ.