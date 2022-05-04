Очередное дно пробили: в рф пропагандисты обвинили украинских минометчиков в "занятиях черной магией"

Пропагандисты попытались объяснить свою псевдотеорию тем, что наши защитники якобы еще и пытались "освятить" оружие.

Как известно, пропаганда рф уже не раз удивляла украинцев не только необоснованными заявлениями, но еще и забавными фейками без каких-либо подтверждений. В этот раз в сети посмеялись над очередным заявлениями так называемых журналистов их «РИА новости».

В СМИ обвинили украинских минометчиков в занятиях черной магией. Якобы те пытались «освятить» оружие и делали пометки кровью.

«Признаки занятия чёрной магией обнаружены в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка в ЛНР: они пытались "освятить" оружие и делали пометки кровью.

Культуролог Екатерина Дайс объяснила РИА Новости, что этот символ "является магической печатью темных сил, сочетающим в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики"» - сказано в псевдоновости.

Ранее полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Изюмское направление – очень сложное для украинских защитников.