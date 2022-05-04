Патриарх Варфоломей назвал "шокирующим опытом" встречу с украинскими беженцами в Польше

Вселенский патриарх Варфоломей назвал "шокирующим опытом" свою поездку в Польшу , где он встречался с беженцами из Украины. Об этом он рассказал в интервью df.news.

“Я видел страх в глазах детей войны. Агония и боль нарисованы на лицах женщин, оставивших мужей и сыновей. Я видел печаль в глазах стариков от выкорчевывания их с Родины и от переселенства. Все те наши собратья, и те, кто погиб в «театре» военных действий, являются не примечанием к долгому перечню последствий вторжения в Украину. Они являются центральными действующими лицами этой войны, противоречащей всем представлениям о морали и праве. Это был шокирующий опыт, и я хотел бы еще раз выразить свою благодарность Достопочтенному Президенту Польши Анджею Дуде, правительству и народу этой страны за интерес, любовь и теплоту к беженцам из Украины”, - отметил патриарх.

Войну он назвал "самым отвратительным и неприемлемым отражением разрушительной и упадочной ситуации, заложником которой остается человечество", добавив, что оценку действиям РоSSии дадут и соответствующие институции, и история.

“Происходящее в Украине – это трагедия, это стыд, который клеймит тех, кто это вызвал, тех, кто, как оказалось, не имеет страха перед Богом. Я не хотел бы комментировать отношение и выбор роSSийского политического руководства, о которых судят по результатам, и я уверен, что в ближайшем и не отдаленном будущем его будут оценивать другие лица и институты, и, конечно, и сама история, страницы которой в это время написаны кровью невинных жертв этой войны”, - сказал патриарх Варфоломей.