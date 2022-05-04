В то же время он заявил, что не разделяет мнение об отождествлении действий роSSийских властей в Украине с действиями советской армии во время Второй мировой войны.

Главный раввин РоSSии Берл Лазар шокирован заявлениями роSSийского министра Сергея Лаврова о том, что "евреи являются наиболее ожесточенными антисемитами", и призвал его публично извиниться за эти слова. Об этом сообщает УП со ссылкой на Jewish Telegraphic Association.

"Я не считаю себя уполномоченным давать советы главе роSSийской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку. Я думаю, после этого инцидент можно было бы считать исчерпанным и перевернуть страницу", - заявил Берл Лазар.

Рабин добавил, что не разделяет мнение об отождествлении действий роSSийских властей в Украине с действиями советской армии во время Второй мировой войны.

Он пояснил, что обвинения украинцев в "неонацизме" со стороны роSSийских властей преуменьшает подвиг и героизм советских военных, которые освободили концлагерь Аушвиц и установили красный "флаг победы" над Рейхстагом в Берлине.

Лазаря считают приближенным к роSSийскому президенту Владимиру Путину. Он возглавляет Федерацию еврейских общин РоSSии – объединение, связанное с направлением любавицкого хасидизма.