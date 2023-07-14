Воллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворили

Він мав на меті нагадати, що потрібно "докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати".

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Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що продовжує підтримувати Україну. На своїй сторінці в Facebook він наголосив, що його слова про "невдячність" нашої країни дещо спотворили, через що цей коментар і викликав такий інтерес, інформує ZN.ua .

"Як людина, яка була в авангарді активізації підтримки України, я обговорював проблеми, які можуть виникнути, коли ми працюємо над досягненням спільної мети — допомогти Україні здобути те, що їй потрібно, щоб здобути перемогу над цим незаконним вторгненням", — заявив Воллес.

Він пояснив, що мав на увазі, що Україна повинна розуміти, що інколи в деяких країн та парламентів немає такої сильної підтримки, як у Британії. І стосувалися ці слова не урядів, а громадян та депутатів міжнародної спільноти.

"Мої коментарі намагалися відобразити те, що важливо пам'ятати не про те, щоб розмовляти із самим собою, а про те, щоб докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати", — наголосив міністр.

Він також додав, що відносини між Британією та Україною є партнерськими.

"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", — резюмував він.