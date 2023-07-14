Воллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворили

Він мав на меті нагадати, що потрібно "докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати".

Воллес заявив, що його слова про
© Anadolu Agency

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що продовжує підтримувати Україну.На своїй сторінці в Facebook він наголосив, що його слова про "невдячність" нашої країни дещо спотворили, через що цей коментар і викликав такий інтерес, інформує ZN.ua.

"Як людина, яка була в авангарді активізації підтримки України, я обговорював проблеми, які можуть виникнути, коли ми працюємо над досягненням спільної мети — допомогти Україні здобути те, що їй потрібно, щоб здобути перемогу над цим незаконним вторгненням", — заявив Воллес.

Він пояснив, що мав на увазі, що Україна повинна розуміти, що інколи в деяких країн та парламентів немає такої сильної підтримки, як у Британії. І стосувалися ці слова не урядів, а громадян та депутатів міжнародної спільноти.

"Мої коментарі намагалися відобразити те, що важливо пам'ятати не про те, щоб розмовляти із самим собою, а про те, щоб докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати", — наголосив міністр.

Він також додав, що відносини між Британією та Україною є партнерськими.

"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", — резюмував він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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