В Мариупольском театре погибли 600 человек, - расследование АР

Расследование также опровергает утверждение РоSSии о том, что театр разрушен украинскими войсками или служил украинской военной базой.

В разбомбленном войсками РФ Драмтеатре в Мариуполе погибли около 600 человек. Об этом сообщает АР, основываясь на материалах собственного расследования.

В ходе расследования AP воспроизвело хронологию событий, произошедших в театре в тот день. Данные основываются на рассказах 23 выживших спасателей и людей, хорошо знакомых с ситуацией. Расследователи использовали два набора планов этажей театра, фотографии и видео, сделанные внутри до, во время и после бомбежки, а также отзывы экспертов, проверивших методологию.

В расследовании отмечается, что удар оказался страшнее, чем считали ранее. В результате удара погибли около 600 человек внутри и снаружи здания. Это почти вдвое больше, чем отмечалось до сих пор. Многие выжившие называют еще большее число погибших.

Все свидетели указали, что по меньшей мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от здания, и никто из них не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены - примерно один человек на каждые 3 квадратных метра свободного пространства.

По оценкам многих выживших во время авиаудара, внутри находилось около 1000 человек. Выжившие в основном вышли через главный выход или один боковой вход; другая сторона и задняя часть здания были разрушены.

Расследование AP также опровергает утверждение РоSSии о том, что театр разрушен украинскими войсками или служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате атаки роSSийской авиации, направленной точно на самое большое бомбоубежище города, в котором находились дети.

Напомним, оккупанты определили Мариуполь центром "торжеств" к 9 мая и готовят там парад.