В Мариупольском театре погибли 600 человек, - расследование АР

Расследование также опровергает утверждение РоSSии о том, что театр разрушен украинскими войсками или служил украинской военной базой.

В Мариупольском театре погибли 600 человек, - расследование АР
Фото: https://24tv.ua/

В разбомбленном войсками РФ Драмтеатре в Мариуполе погибли около 600 человек. Об этом сообщает АР, основываясь на материалах собственного расследования.

В ходе расследования AP воспроизвело хронологию событий, произошедших в театре в тот день. Данные основываются на рассказах 23 выживших спасателей и людей, хорошо знакомых с ситуацией. Расследователи использовали два набора планов этажей театра, фотографии и видео, сделанные внутри до, во время и после бомбежки, а также отзывы экспертов, проверивших методологию.

В расследовании отмечается, что удар оказался страшнее, чем считали ранее. В результате удара погибли около 600 человек внутри и снаружи здания. Это почти вдвое больше, чем отмечалось до сих пор. Многие выжившие называют еще большее число погибших.

Все свидетели указали, что по меньшей мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от здания, и никто из них не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены - примерно один человек на каждые 3 квадратных метра свободного пространства.

По оценкам многих выживших во время авиаудара, внутри находилось около 1000 человек. Выжившие в основном вышли через главный выход или один боковой вход; другая сторона и задняя часть здания были разрушены.

Расследование AP также опровергает утверждение РоSSии о том, что театр разрушен украинскими войсками или служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате атаки роSSийской авиации, направленной точно на самое большое бомбоубежище города, в котором находились дети.

Напомним, оккупанты определили Мариуполь центром "торжеств" к 9 мая и готовят там парад.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Блок рекламы


Похожие новости
Желающих выезжать из Луганщины уже почти нет, в области остается 50 тысяч человек, – ОВАЖелающих выезжать из Луганщины уже почти нет, в области остается 50 тысяч человек, – ОВА
Враг ночью обстрелял Николаев, от ударов по Львову пострадали два человека, - сводка ОВАВраг ночью обстрелял Николаев, от ударов по Львову пострадали два человека, - сводка ОВА
Зеленский поблагодарил за эвакуацию 156 человек из Мариуполя: "Но нам нужны все"Зеленский поблагодарил за эвакуацию 156 человек из Мариуполя: "Но нам нужны все"
Из Мариуполя оккупанты депортировали в РФ или «ДНР» почти 40 тысяч человек – городской голова БойченкоИз Мариуполя оккупанты депортировали в РФ или «ДНР» почти 40 тысяч человек – городской голова Бойченко
Войска РФ обстреляли Авдеевский коксохим: минимум 10 человек погибли, 15 получили раненияВойска РФ обстреляли Авдеевский коксохим: минимум 10 человек погибли, 15 получили ранения
Во время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты — журналистВо время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты — журналист
Из-за обстрелов роSSийских оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 9 человек — глава ОВАИз-за обстрелов роSSийских оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 9 человек — глава ОВА
Из-за вторжения РФ погибли 220 украинских детейИз-за вторжения РФ погибли 220 украинских детей
В Лисичанске россияне сожгли гимназию-Бельгийское наследие и убили троих человек (обновлено)В Лисичанске россияне сожгли гимназию-Бельгийское наследие и убили троих человек (обновлено)
Северодонецк может попасть в блокаду по мариупольскому сценарию – ГайдайСеверодонецк может попасть в блокаду по мариупольскому сценарию – Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости