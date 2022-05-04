СБУ обнародовала одно из первых признаний оккупантов в убийствах украинцев

21-летний командир росармии пошел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать".

СБУ обнародовала одно из первых признаний оккупантов в убийствах украинцев
Фото: скріншот відео

СБУ обнародовала видео, на котором плененный роSSийский захватчик признается в убийствах мирных украинцев.

"Это одно из первых признаний вражеских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы", – подчеркнули в ведомстве.

21-летний командир росармии говорит – пошел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать".

После пересечения украинской границы и продвижения на Сумщину оккупант участвовал в сопровождении колонны с ранеными русскими солдатами. Ее разбили украинские защитники, поэтому захватчик и его собратья отобрали автомобили у гражданских.

Оккупант в упор выпустил очередь у гражданского украинца, который имел несчастье попасть на глаза россиянам: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше".

"Единственным проступком украинца было то, что разговаривал в это время по телефону", - отметили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули – захватчик не "спрятается" за исполнением приказа.

"Такие действия подпадают под ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. И наказание за такое преступление – до 15 лет лишения свободы. Поэтому его матери в ближайшее время придется искать другие статьи дохода. Потому что ее "кормилец" будет отвечать за преступления перед украинским народом", – отметили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины установила личности и собрала информацию о почти 900 роSSийских захватчиках, совершавших преступления против жителей Киевщины.

РоSSийские оккупанты беспокоятся, что после разоблачений СБУ их могут судить дома.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Блок рекламы


Похожие новости
"Все, теперь мы вернулись!": ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры"Все, теперь мы вернулись!": ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры
За последнее десятилетие украинцев, которые любят Мазепу, Петлюру и Бандеру, стало гораздо больше – опросЗа последнее десятилетие украинцев, которые любят Мазепу, Петлюру и Бандеру, стало гораздо больше – опрос
Израиль продлил туристические визы для украинцев до конца мая — посольствоИзраиль продлил туристические визы для украинцев до конца мая — посольство
Из-за обстрелов роSSийских оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 9 человек — глава ОВАИз-за обстрелов роSSийских оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 9 человек — глава ОВА
"Билет в один конец": ВСУ отправили подразделение оккупантов на концерт Кобзона, фото"Билет в один конец": ВСУ отправили подразделение оккупантов на концерт Кобзона, фото
Бригада князя Острожского обнародовала видео уничтожения вражеской техникиБригада князя Острожского обнародовала видео уничтожения вражеской техники
"Выходила к врагам, считала технику": на Киевщине бабушка сливала позиции оккупантов ВСУ"Выходила к врагам, считала технику": на Киевщине бабушка сливала позиции оккупантов ВСУ
«Репортеры без границ» считают одной из главных угроз свободе слова в мире информационный хаос«Репортеры без границ» считают одной из главных угроз свободе слова в мире информационный хаос
Первый подозреваемый в убийствах и пытках в Буче все отрицаетПервый подозреваемый в убийствах и пытках в Буче все отрицает
ЕС обвинил РоSSию в нарушении контрактов после одностороннего прекращения поставок газа в Болгарию и ПольшуЕС обвинил РоSSию в нарушении контрактов после одностороннего прекращения поставок газа в Болгарию и Польшу
Последние новости
Подгружаем последние новости