СБУ обнародовала одно из первых признаний оккупантов в убийствах украинцев

21-летний командир росармии пошел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать".

СБУ обнародовала видео, на котором плененный роSSийский захватчик признается в убийствах мирных украинцев.

"Это одно из первых признаний вражеских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы", – подчеркнули в ведомстве.

21-летний командир росармии говорит – пошел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать".

После пересечения украинской границы и продвижения на Сумщину оккупант участвовал в сопровождении колонны с ранеными русскими солдатами. Ее разбили украинские защитники, поэтому захватчик и его собратья отобрали автомобили у гражданских.

Оккупант в упор выпустил очередь у гражданского украинца, который имел несчастье попасть на глаза россиянам: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше".

"Единственным проступком украинца было то, что разговаривал в это время по телефону", - отметили в СБУ .

В ведомстве подчеркнули – захватчик не "спрятается" за исполнением приказа.

"Такие действия подпадают под ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. И наказание за такое преступление – до 15 лет лишения свободы. Поэтому его матери в ближайшее время придется искать другие статьи дохода. Потому что ее "кормилец" будет отвечать за преступления перед украинским народом", – отметили в СБУ .

Напомним, Служба безопасности Украины установила личности и собрала информацию о почти 900 роSSийских захватчиках, совершавших преступления против жителей Киевщины.