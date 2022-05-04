Спасенного кота в Бородянке показали на меткой карикатуре с Путиным

Спасенного кота из разрушенной роSSийскими оккупантами Бородянки на Киевщине изобразили в меткой карикатуре с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует Апостроф .

Украинский художник Максим Паленко обнародовал рисунок в Facebook.

На карикатуре сердитый котик мстит виновнику своих скитаний. Он беспощадно расцарапывает когтями лицо Путина.

"Котиков из Бородянки вам в картину!", - отметил автор карикатуры.

2 мая сообщалось о том, что в Бородянке в Киевской области волонтеры и работники ГСЧС спасли рыжего кота. Его обнаружили в развалинах уничтоженной вражескими обстрелами многоэтажки.

Двое спасателей достали животное из квартиры на 7-м этаже с помощью автолестницы.

Бородянку около месяца оккупировали роSSийские войска. Этот населенный пункт считается наиболее пострадавшем на Киевщине от роSSийского нашествия.