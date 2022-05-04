Действия роSSийских оккупнатов в Украине 89% наших граждан признают геноцидом украинского народа, говорится в результатах опроса Социологической группы « Рейтинг ». Еще 76% опрошенных выступают за запрет символики Z и V, используемых на роSSийской военной технике.

Запрет «георгиевской» ленты в Украине поддерживают 74% респондентов. При этом за последние пять лет поддержка инициативы запрета георгиевской ленты выросла с 45 до 74%.

Согласно опросу, украинцами себя считают 92% опрошенных, россиянами – 5%. Еще 3% относят себя к другим этносам. Социологи обратили внимание, что с 2008 по 2014 годы наблюдалось устойчивое национальное распределение: около 83% считали себя украинцами, около 15% – россиянами. Однако после того, как РоSSия оккупировала Крым и часть Донбасса количество респондентов, идентифицировавших себя как россияне, уменьшилось до 11%, а количество украинцев возросло – до 87-88%. При этом за последние восемь лет число считавших себя россиянами постепенно уменьшалось.

Говоря о языковом вопросе социологи подчеркнули, что языковая самоидентификация и речь в быту – две разные плоскости. При этом сегодня в Украине социологи фиксируют устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 году таких респондентов было около 40%, в конце 2021 – 26%, в начале войны – 18%, по состоянию на конец апреля – 15%.

Вместо этого «переток» русскоязычных происходит в сегмент «двуязычных» (с 15 до 33%). Число тех, кто постоянно пользуется только украинским языком дома, выросло незначительно с 44% до 51%.

Украинский родным языком считают 80% опрошенных, русский – 16%, другой – 3%.