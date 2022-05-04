Желающих выезжать из Луганщины уже почти нет, в области остается 50 тысяч человек, – ОВА

Из Лисичанска и Северодонецка эвакуировали только 29 человек.

Желающих выезжать из Луганщины уже почти нет, в области остается 50 тысяч человек, – ОВА
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Желающих уезжать из Луганской области уже почти нет.

Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Из Лисичанска и Северодонецка эвакуировали только 29 человек. В области остаются около 50 тысяч человек.

"24 лисичанина и пятеро северодончан уже направляются в безопасность", - сказал Гайдай.

По его словам, около двух недель из областного центра эвакуационный автобус ежедневно уезжает почти пустым. В то же время заявок о получении гумпомощи стабильно много.

"Еду, лекарства и средства гигиены по бомбоубежищам развозят полицейские, спасатели и волонтеры", - отметил глава ОВА.

Гайдай отметил, что в Северодонецке еще находится 10% горожан. "Обстрелы и отсутствие коммуникаций людей, кажется, не пугают", - добавил он.

В то же время в Рубежном и Попасной противоположная ситуация: желающих уехать сотни, но из-за плотности обстрелов эвакуация оттуда невозможна.

Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, из районов боевых действий удалось спасти более 350 тысяч человек.

Жителей подконтрольных украинским властям населенных пунктов Луганщины Гайдай призывает эвакуироваться еще с начала апреля.

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