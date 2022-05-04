Главный раввин РФ заявил, что Лавров должен извиниться за свои слова о евреях и Гитлере

Главный раввин РоSSии Берл Лазар считает, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен извиниться за свои недавние антисемитские высказывания, передает « Настоящее время ».

Инцидент произошел, когда Лавров отвечал на вопрос итальянской телекомпании Mediaset: «Как заявления Москвы о "нацификации" Украины и "нацистском" режиме в Киеве соотносятся с тем, что президент Украины Владимир Зеленский – еврей?»

«Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят», - сказал роSSийский «дипломат».