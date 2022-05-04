Главный раввин РФ заявил, что Лавров должен извиниться за свои слова о евреях и Гитлере
«Неосторожное» высказывание о еврейской крови Гитлера вряд ли прозвучало из уст опытного дипломата просто так. Возможно, таким образом Кремль пытается настроить украинцев против президента Зеленского, информирует
Главный раввин РоSSии Берл Лазар считает, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен извиниться за свои недавние антисемитские высказывания, передает «
Инцидент произошел, когда Лавров отвечал на вопрос итальянской телекомпании Mediaset: «Как заявления Москвы о "нацификации" Украины и "нацистском" режиме в Киеве соотносятся с тем, что президент Украины Владимир Зеленский – еврей?»
«Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят», - сказал роSSийский «дипломат».