Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против РоSSии, который в ЕС должны принять сегодня. По ее словам, "будущее Евросоюза пишется в Украине". Об этом сообщила роSSийская редакция BBC News.

"(Украинцы) борются за основные идеи. За то, чтобы они были хозяевами своего будущего, а не иностранный лидер. За то, чтобы главенствовало международное право, а не сила. За то, что Путин должен заплатить цену, высокую цену за свою жестокую агрессию, - сказала фон дер Ляйен. - Будущее Евросоюза пишется в Украине".