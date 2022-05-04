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2022-05-04
Шестой пакет санкции ЕС против РоSSии: главное из выступления главы Еврокомиссии
В «черный список» внесены роSSийские военнослужащие.
© Офис президента
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против РоSSии, который в ЕС должны принять сегодня. По ее словам, "будущее Евросоюза пишется в Украине". Об этом
"(Украинцы) борются за основные идеи. За то, чтобы они были хозяевами своего будущего, а не иностранный лидер. За то, чтобы главенствовало международное право, а не сила. За то, что Путин должен заплатить цену, высокую цену за свою жестокую агрессию, - сказала фон дер Ляйен. - Будущее Евросоюза пишется в Украине".
- ЕС расширит "черные списки" за счет роSSийских военнослужащих, виновных в военных преступлениях. "Во-первых, мы вносим в списки высокопоставленных военных и других лиц, совершивших военные преступления в Буче и ответственных за бесчеловечную осаду Мариуполя, - заявила глава ЕК. - Это посылает важный сигнал всем кремлевским преступникам. Мы знаем, кто вы. И вы будете привлечены к ответственности".
- ЕС отключает от SWIFT "Сбербанк" и еще два крупных роSSийских банка. "Этим мы ударяем по банкам, которые системно важны для роSSийской экономики и возможностям Путина покрыть ущерб от разрушений. Это усилит изоляцию роSSийского финансового сектора от мировой системы".
- вводятся санкции в отношении телеканалов. "Мы запрещаем доступ к нашему эфиру трем крупным роSSийским государственным вещателям. Они больше не смогут распространять свой контент в Евросоюзе ни в какой форме - ни по кабелю, ни по спутникам, ни в итнтернете, ни через приложения в смартфонах. Эти каналы мы определяем как рупор путинской лжи и агрессивной пропаганды.
- ЕС предлагает отказаться от роSSийской нефти. "Скажем прямо: это будет непросто. Некоторые члены союза сильно зависят от роSSийской нефти. Мы позаботимся о поэтапном отказе от роSSийской нефти. Мы максимально усилим давление на РоSSию, минимизировав влияние на нашу экономику".
Середа Елена, ZN.ua