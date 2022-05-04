На Запорожье оккупанты понесли значительные потери, более сотни убитых - Генштаб

РоSSийские оккупанты усилили атаки на нескольких направлениях. В Запорожской области враг производил штурмовые действия в районе города Орехов. В результате нападения, более сотни 200-х, военнослужащих 1-го армейского корпуса РФ , доставили в центральный морг Горловки. Традиционную оперативную сводку с фронта опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ .

За минувшие сутки противник нанес массированный ракетный удар по объектам транспортной инфраструктуры Украины, в частности на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

Также, продолжил артиллерийские обстрелы на Слобожанском направлении, в частности, под ударом оказался непосредственно Харьков и село Протопоповка. В районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района враг проводил воздушную разведку. А в направлении села Довгенькое безуспешно пытался атаковать.

На Северском направление признаков подготовки к новому наступлению не обнаружено. Однако происходит усиление охраны роSSийско-украинской границы. В Брянской области возле пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" развернуты подразделения вооруженных сил РФ из состава Центрального военного округа.

На Донецком и Таврическом направлениях враг регулярно обстреливает позиции украинских защитников, разрушая таким образом укрепление и препятствуя передвижению наших сил.

На Лиманском направлении идут активные боевые действия, противник наступает в направлении населенного пункта Шандриголово. В районе Попасной также продолжаются бои.

В Мариуполе роSSийские оккупанты не прекращают штурмовые действия на "Азовстали".

На Южнобужском направлении враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

Украинским ПВО за предыдущие сутки поразили 15 воздушных целей, из них 7 беспилотников и 8 крылатых ракет противника, однако данные еще уточняются.

В зоне ООС было отбито 12 атак врага и уничтожено 38 единиц техники, а именно:

танков – 6

артиллерийские системы - 2

РСЗО - 3

бронированной техники – 15

автомобильной техники - 9

Совокупное количество потерь противника Генштаб опубликует в отдельном своде.