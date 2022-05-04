Они выставляют роSSийских военных дураками – Джо Байден о ВСУ

Президент США посетил завод, производящий "Джавелины" для передачи Украине

Они выставляют роSSийских военных дураками – Джо Байден о ВСУ
© denissullivan.wordpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден посетил завод Lockheed Martin в Алабаме, который производит Джавелины и Стингеры. Там он произнес речь о военной поддержке Украины.

Джо Байден вспомнил о зверствах россиян в Украине и выразил восхищение украинцами, которые мужественно противостоят этому нашествию.

«Мы каждый день видим в новостях зверства и военные преступления, совершаемые роSSийскими войсками в Украине под руководством Владимира Путина. И это действительно ужасно. Мы видим невероятную храбрость украинских бойцов, защищающих свою страну всем, что имеют. И, кстати, это не только их воины. Это не только их военные. Это люди на оставшихся в тылу улицах. Следовательно, храбрый народ Украины, включая многих гражданских лиц, взявших в руки оружие, чтобы защитить свою страну, заслуживает всяческих похвал за то, что отверг роSSийское нападение и сорвал желание Путина доминировать в Украине”, – сказал президент США.

Он сказал, что сейчас переломный этап истории, который случается раз в шесть-восемь поколений – все меняется очень быстро. Также Байден обратился к работникам завода, производящего такие важные для Украины противотанковые гранатометы. Он сказал, что украинцы используют это оружие невероятно умело.

"Украина. Украинцы. Мужественные, сильные. Защищают свою территорию, свободу и цивилизацию. И им нужно дать много оружия, чтобы оно могло победить. Мужественный украинец, имея американский "Джавелин", уничтожает роSSийский танк. Чем больше "Джавелинов" сделают работники завода – тем больше украинцы смогут уничтожить роSSийские танки. Тем быстрее победить. Для себя и для всех, – сказал Джо Байден. – Вы разрешаете украинцам защищать себя. И, честно говоря, во многих случаях они выставляют русских военных дураками”.

Президент США подчеркнул, что сделал все, чтобы поток оружия в Украину не прекращался даже несмотря на то, что "эта борьба не будет дешевой, но уступка агрессии обойдется еще дороже".


Юлия Лавришин, ZN.ua

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