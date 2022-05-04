Также область работает над вопросом эвакуации из линий разграничения, в том числе животных.

До 15 мая в Николаевской области попытаются возобновить водоснабжение.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

“Деньги на воду, чем мы две недели занимались, получили. Надо успеть до 15 мая, чтобы она появлялась хотя бы в каком-нибудь виде”, – сказал он в видеообращении.

Также область работает над вопросом эвакуации из линий разграничения. В частности, животных, которых оставили хозяева.

"Будем что-то думать, чтобы не было экологической катастрофы", - добавил Ким.

Кроме того, Ким рассказал, что в результате изменения маршрутизации в Херсоне появился Интернет. "Надеюсь так дальше и будет", - отметил глава ОВА.

Также в программу компенсаций для внутриперемещенных лиц добавили населенные пункты.