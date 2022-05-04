ВСУ пошли в наступление, оккупанты гатят по трем направлениям: как изменилась обстановка на фронте, карта

Оккупанты могут готовиться к новой эскалации.

РоSSийские оккупанты ведут наступательные операции в районе города Гуляйполе Запорожской области. Также вражеская армия на фоне растущей напряженности в оккупированном Приднестровье продолжает проводить разведку в районе Одесской области.

Как передают в Институте изучения войны, в целом на Запорожье оккупанты ограничиваются обстрелами населенных пунктов.

Кроме того, украинские наступление к востоку от Харькова продолжается и закрепилось в Молодово, у Старого Салтова.

Также стало известно, что мост Старый Салтов был разрушен, что вынудило оккупантов двигаться на север, а также ограничило дальнейшее продвижение на восток.

В тоже время армия рф продолжает наносить удары в трех направлениях - в Рубежном, Попасной и Лимане без продвижения в их сторону. Также отмечается, что украинская власть заблокировала контрольно-пропускной пункт Кучурган-Первомайск на границе с Приднестровьем.