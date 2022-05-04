Пропагандист Соловьев побывал в разрушенном Мариуполе: в разведке узнали цель его поездки

Пропагандист Соловьев побывал в разрушенном Мариуполе: в разведке узнали цель его поездки

Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром торжеств.

В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента россии, ответственный за вопросы внутренней политики рф, Сергей Кириенко. Как сообщило Главное управление разведки основная задача путинского чиновника - подготовка "торжественных мероприятий" на 9 мая.

Известно, что рашисти отказываются от проведения праздника в оккупированном Донецке, в том числе имитации "военного парада". Сейчас в ОРДЛО не проводится подготовительных работ по этим вопросам.

Поэтому Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром торжеств. С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся роSSийских боеприпасов.

Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами.

Для подготовки соответствующих материалов Мариуполь посещал рашистський пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин.


Александра Павленко, politeka.net

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