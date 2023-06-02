Загарбники розширюють пропагандистську мережу на Донеччині — ЦНС

Росіяни намагаються посилити інформаційно-пропагандистський тиск на населення.

Російські загарбники розширюють пропагандистську мережу на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

Зокрема, за даними ЦНС, росіяни продовжують розгортати власну телекомунікаційну мережу.

Загарбники створюють так звані «територіальні підрозділи» російських медіа на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

У ЦНС пояснили, що таким чином росіяни намагаються посилити інформаційно-пропагандистський тиск на населення тимчасово окупованих територій сходу України.