Загарбники розширюють пропагандистську мережу на Донеччині — ЦНС

Росіяни намагаються посилити інформаційно-пропагандистський тиск на населення.

Російські загарбники розширюють пропагандистську мережу на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Зокрема, за даними ЦНС, росіяни продовжують розгортати власну телекомунікаційну мережу.

Загарбники створюють так звані «територіальні підрозділи» російських медіа на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

У ЦНС пояснили, що таким чином росіяни намагаються посилити інформаційно-пропагандистський тиск на населення тимчасово окупованих територій сходу України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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