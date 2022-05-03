Данилов считает, что война будет продолжительной

Это зависит от многих факторов.

Данилов считает, что война будет продолжительной
© КГГА, Алексей Самсонов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина находится в состоянии войны все 30 лет. Во время интервью телеканалу ISLND TV он напомнил, что еще бывший президент РФ Борис Ельцин "посягал на Крым".

"Мы в войне находимся 30 лет. РФ никогда не имела желания оставлять нас в покое. Даже Ельцин уже тогда посягал на Крым и говорил, что это не совсем наша территория", — сказал Данилов.

По словам секретаря Совбеза, окончание войны зависит от украинских военных и наших партнеров.

"Если говорить об этой части горячей фазы войны, то я не оптимист, что она закончится в мае. Это будет длительная война и она будет еще продолжаться на нашей территории. Сколько по времени? Это зависит от многих факторов. Это зависит от нашего войска и от наших партнеров", — сказал Данилов.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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