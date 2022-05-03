Папа Римский готов поехать в Москву, чтобы встретиться с диктатором

Папа Римский Франциск заявил о своей готовности поехать в Москву, чтобы встретиться с роSSийским диктатором Владимиром Путиным. Во время интервью Corriere della Sera он отметил, что следует попытаться "остановить зверства", которые начал путинский режим.

"В первый день войны я звонил Президенту Зеленскому. В то же время путину я не звонил. У меня была возможность поговорить с ним в декабре на мой день рождения, но в этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать жесткий жест, и для этого пошел к роSSийскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал: "Во имя Бога, остановите эту войну", - сказал Папа.

Он отметил, что передал кардиналу Паролину, что готов поехать в Москву, однако понтифик до сих пор не получил ответа.

"Боюсь, что путин в данный момент не может или не хочет согласиться на нашу встречу. Но как не попытаться сделать все возможное, чтобы остановить зверства?" – спросил он.

Визит в Украину Папа Франциск не планирует.