Папа Римский готов поехать в Москву, чтобы встретиться с диктатором

А вот визит в Украину пока не планируется.

Папа Римский готов поехать в Москву, чтобы встретиться с диктатором
© unsplash/ashwinv11

Папа Римский Франциск заявил о своей готовности поехать в Москву, чтобы встретиться с роSSийским диктатором Владимиром Путиным. Во время интервью Corriere della Sera он отметил, что следует попытаться "остановить зверства", которые начал путинский режим.

"В первый день войны я звонил Президенту Зеленскому. В то же время путину я не звонил. У меня была возможность поговорить с ним в декабре на мой день рождения, но в этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать жесткий жест, и для этого пошел к роSSийскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал: "Во имя Бога, остановите эту войну", - сказал Папа.

Он отметил, что передал кардиналу Паролину, что готов поехать в Москву, однако понтифик до сих пор не получил ответа.

"Боюсь, что путин в данный момент не может или не хочет согласиться на нашу встречу. Но как не попытаться сделать все возможное, чтобы остановить зверства?" – спросил он.

Визит в Украину Папа Франциск не планирует.

Киев я пока не поеду. Я послал кардинала Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского, последний посетил Киев в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в москву, сначала я должен встретиться с Путином. Ведь я также священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу", — отметил понтифик.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Блок рекламы


Похожие новости
"Очень важно, чтобы Конгресс США признал действия РоSSии геноцидом", – Маркарова"Очень важно, чтобы Конгресс США признал действия РоSSии геноцидом", – Маркарова
В Мелитополе засветилась предательница Украины, бежавшая в Москву: фотоВ Мелитополе засветилась предательница Украины, бежавшая в Москву: фото
Меркель лично подготовила экономический базис для агрессии Кремля - НейманМеркель лично подготовила экономический базис для агрессии Кремля - Нейман
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Орбан сказал, что у россиян есть план – все закончится 9 мая, - Папа ФранцискОрбан сказал, что у россиян есть план – все закончится 9 мая, - Папа Франциск
Словакия будет настаивать, чтобы ЕС освободил ее от эмбарго на закупку роSSийской нефтиСловакия будет настаивать, чтобы ЕС освободил ее от эмбарго на закупку роSSийской нефти
РФ готовится объявить мобилизацию 9 мая — БудановРФ готовится объявить мобилизацию 9 мая — Буданов
РоSSия готовится к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях, - украинская разведкаРоSSия готовится к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях, - украинская разведка
Украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу РФ – ЗеленскийУкраинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу РФ – Зеленский
В РоSSии готовятся к эпидемии холеры: в разведке предупреждают украинцев о возможных провокацияхВ РоSSии готовятся к эпидемии холеры: в разведке предупреждают украинцев о возможных провокациях
Последние новости
Подгружаем последние новости