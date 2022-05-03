Оккупанты штурмуют "Азовсталь", Паламар выпустил срочное обращение: "Мы сделаем все, но призываем..."

Оккупанты штурмуют "Азовсталь", Паламар выпустил срочное обращение: "Мы сделаем все, но призываем..."

По словам Паламара, враг использует все - корабельную и сверхтяжелую артиллерию, а также авиацию.

3 мая оккупанты в очередной раз обстреляли "Азовсталь" в Мариуполе, в бомбоубежищах которого находятся сотни гражданских людей и защитники Украины. После чего заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар записал срочное обращение.

Враг начал атаку еще ночью, устроив массовые бомбардировки. Около 2-3 часов ночи на территорию завода были сброшены авиабомбы.

В результате бомбардировки 2 женщины погибли, по меньшей мере 10 человек получили ранения. По словам Паламара, враг использует все - корабельную и сверхтяжелую артиллерию, а также авиацию.

"Идет мощный штурм территории завода "Азовсталь". При поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты. Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм. Но призываем принять немедленные меры по эвакуации граждан", – просит военный.


Александра Павленко, politeka.net

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