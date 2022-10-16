Загарбники штурмують Авдіївку та Бахмут: які шанси у них окупувати міста, пояснення експерта

Авдіївка, авіаудар, окупанти

Найбільш активно російські військові гатять по двох напрямках: Авдіївському та Бахмутському.

Про це в ефірі телемарафону Суспільному повідомив військовий та політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На цих напрямках на сьогодні окупанти сконцентрували велику кількість сил та засобів. Проте вже більш як три місяці вони намагаються окупувати Авдіївку та Бахмут.

"Виникає питання, якщо стільки часу ви намагаєтеся захопити невеликі населені пункти — вони мають стратегічне та тактичне значення, але вони невеликі — то про що йде мова? Ви концентруєте там велику кількість своїх сил та засобів — це перший, другий армійські корпуси, це представники ПВК "Вагнер".

Реально на сьогодні — це найбільший штурмовий потенціал. Але ЗСУ продовжують весь цей час блокувати ваші штурмові дії. А на інших ділянках ви не можете реалізовувати ніяких наступальних дій", — наголосив Коваленко.

руїни, війна, Бахмут

За його словами, поки військові рф здійснювали штурмові дії в напрямку Авдіївки та Бахмута, ЗСУ звільнили більш ніж 8,5 тис. кв. км Харківської області, просунулися в Херсонській області.

"Ми розуміємо, що це ніяк не змінить ситуацію. До того ж вони концентрують всю свою увагу саме на цих локаціях. Це дозволяє нам реалізовувати потенціал нашого контрнаступу по інших напрямках. Тому що на цих напрямках у російських окупантів не вистачає сил та засобів, які вони концентрують саме на Авдіївському та Бахмутському напрямках", — зауважив військовий оглядач.

школа, руїни, Авдіївка


Алексей Ионов, politeka.net





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