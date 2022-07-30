Окупанти без успіху штурмують із різних напрямків, ЗСУ тримають оборону: зведення Генштабу на ранок 30 липня

Станом на ранок суботи, 30 липня, російські окупанти, які хочуть повністю захопити Донецьку та Луганську області, безуспішно намагаються вести штурм у різних напрямках України, зокрема, у Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook, інформує Апостроф .

На Волинському та Поліському напрямках немає суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ЗС Білорусі та ЗС РФ не зафіксовано.

На Сіверському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку, обстріляли об’єкти інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії у районах прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Харкова, Прудянки, Черкаських Тишків, Борщової, Лісного, Коробочкиного, Мосьпанового, а також Старого Салтова.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Слов’янському напрямку рашисти завдали удари із ствольної, реактивної артилерії та танків біля Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки. Також вони безуспішно намагалися штурмувати у районах Бражівки та Дмитрівки, відійшли.

На Краматорському напрямку ворог здійснив обстріли у районі Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Завдав авіаударів неподалік від Серебрянки та Спірного, а також проводить розвідку за допомогою безпілотників.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Авіаудари також були біля Соледару. Водночас російські бойовики безуспішно штурмував у районах Вершини і Травневого. Наразі тривають бойові дії біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Авдіївському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки, також підтверджені авіаудари біля Селидового, Авдіївки та Первомайського. Вони намагалися вести штурм неподалік Пісків та Авдіївки, але успіху не мали. На даний момент тривають бойові дії біля Красногорівки.

На Новопавлівському напрямку рашисти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Мар’їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль. Також безуспішно штурмували у районі Мар’їнки, відійшли. Бойові дії ведуться біля Павлівки.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури неподалік населених пунктів Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське. Зафіксовано авіаудари біля Новомихайлівки та Малих Щербаків.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Південнобузькому напрямку основні зусилля окупаційні війська зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування ЗСУ. Інтенсивно ведуть повітряну розвідку. Загарбники систематично обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру райони населених пунктів Трудолюбівка, Осокорівка, Токареве, Кар’єрне, Іванівка, Лозове, Велике Артакове, Кобзарці, Шевченкове, Широке, Посад-Покровське, Українка, Партизанське, Миколаїв та Дніпровське. Крім того, противник завдав авіаударів неподалік Новогригорівки та Андріївки, а також проводить активні заходи відновлення шляхів логістичного забезпечення.

В акваторії Чорного моря вороже корабельне угруповання веде розвідку та ізолює район ведення бойових дій. Наразі у Чорному морі чергують носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр” для нанесення ракетних ударів по об’єктах інфраструктури України.