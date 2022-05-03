Колаборантов поймали под Бучей: делились информациях о соседях и помогали с жильем

Двух жителей Киевщины арестовали по подозрению в сотрудничестве с роSSийскими оккупантами.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура

По данным следствия, в период оккупации села Бабинцы Бучанского района мужчина и женщина добровольно предоставили военнослужащим ВС РФ жилье.

Подозреваемые обеспечивали их продуктами питания. Также они предоставляли оккупантам информацию относительно местных жителей, используя ее, россияне грабили дома людей.

Кроме того, мужчина показал оккупантам маршрут к основным транспортным путям региона.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения-содержание под стражей.