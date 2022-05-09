Олесь Довгий: "Дом моей мамы под Бучей разбомбили, маму чудом успели спасти"

Олесь Довгий:

Дом профессора Киево-Могилянской академии Ларисы Довгой, расположенный между Бучей и Ирпенем, был разбомблён и сгорел.

Об этом в интервью «Украинским новостям» сообщил сын Ларисы Довгой – народный депутат Олесь Довгий.

«Война лишила дома мою маму, которая жила рядом с Ирпенем и Бучей. Нам повезло ее забрать оттуда уже через несколько дней после начала войны, во время обстрела. На днях я был там и смотрел на остатки дома, в котором мы в последние 15 лет собирались на праздники, сидели вокруг маминого стола. Этого дома сейчас нет. Как и части нашей жизни и жизни мамы», - рассказал Олесь Довгий.

Олесь Довгий с сестрой и мамой.

Вместе с домом были уничтожены картины его деда-художника и научная библиотека Ларисы Довгой.

«Все личные вещи, которые имели для нас значение – детские фотографии, рисунки, письма, картины, которые оставил в наследие дедушка-художник… Больнее всего за ее библиотеку. Мама всю жизнь собирала ее, каждая книга собрана по крупицам, мама проводила много времени в библиотеках мира, делая там ксерокопии нужных работ. Она исследует важные для украинской культуры рукописи и превращает их в научные труды, лекции для студентов и статьи для международных изданий», - отметил Олесь Довгий.

Напомним, Олесь Довгий – внефракционный депутат Верховной рады VIII и IX созывов, родился в Киеве в семье научных работников. Отец политика Станислав Довгий – ученый, предприниматель, общественный деятель и политик. Мать Лариса Довгая — профессор университета «Киево-Могилянская академия», доктор философских наук. Олесь Довгий женат, воспитывает сыновей Макария и Матвея. Семье Довгих принадлежит инвестиционная компания DOVGIY Family Office (DFO), специализирующаяся на недвижимости и высокотехнологичных проектах.


Катерина Петренко, politeka.net

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