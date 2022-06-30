Маму 2-річної дівчинки ув'язнили за фото російської техніки: активістка розповіла, що відбувається в Білорусі

Окупанти, російська техніка, війна

В Білорусі немає можливості публічно висловлювати свою позицію проти війни в Україні.

Про це 24 каналу розповіла білоруська громадська активістка Поліна Бродік. За її словами, влада активно тисне на людей, які намагаються протистояти російському агресору.

тюрьма, РоSSия

До прикладу, вчора з'явилася інформація, що трьом партизанам, які підривали колії, вже інкримінують державну зраду. А загалом в Білорусі затримали десятки – сотні таких людей.

Місцеві силовики навіть посадили за ґрати маму 2-річної дівчинки. Вона всього лиш сфотографувала пересування російської техніки в Білорусі. Цього виявилося достатньо, щоб її помістили в тюрму.

женщина, тюрьма


Алексей Ионов, politeka.net





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