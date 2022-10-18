Україна повернула з полону маму дівчинки Аліси з «Азовсталі»

У рамках сьогоднішнього обміну з полону росіян повернулася військовий медик Вікторія Обідіна. Під час евакуації із заводу «Азовсталь» у Маріуполі жінку розлучили із чотирирічною донькою Алісію.

Вікторія потрапила до фільтраційного табору на окупованій території Донеччини, а маленька Аліса поїхала до родичів у Запоріжжя.