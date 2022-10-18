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2022-10-18
Україна повернула з полону маму дівчинки Аліси з «Азовсталі»
Родина не бачилася майже півроку.
У рамках сьогоднішнього обміну з полону росіян повернулася військовий медик Вікторія Обідіна. Під час евакуації із заводу «Азовсталь» у Маріуполі жінку розлучили із чотирирічною донькою Алісію.
Вікторія потрапила до фільтраційного табору на окупованій території Донеччини, а маленька Аліса поїхала до родичів у Запоріжжя.
«Маму 4-річної Аліси звільнили з полону! Дуже скоро маленька Аліса обійме свою маму! Щасливий за цю сім'ю і що вони знову будуть разом», -
Ольга Чекіс, ZN.ua