"Острів росія" в Україні, в РНБО дізналися про ціль кремлівського проекту: "Рф довгий час..."

Єдина країна, з якою росія має намір тісно співпрацювати та дружити, це Китай, а для інших країн передбачено інший план.

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів про плани кремля щодо України. Він заявив, що там розробили проект під назвою "Острів росія". Про це він розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Олексій Данілов назвав мету ядерного шантажу Кремля. За його словами, у росії прагнуть зробити зі всієї України "сіру зону".

"У них є проект, який називається "Острів росія". Його мета дуже проста - росія омивається або водою, або країнами-васалами. Жодних інших сценаріїв вони розглядати не збираються. Єдиний виняток - Китай , з яким вони хочуть дружити", - підкреслив секретар РНБО України.

Крім того, він зазначив, що росія довгий час його розбовляла та проводить колонізацію, проте їхні плани буде зірвано, тому що вони розраховували на те, що у людей відсутній опір, але це не так.

"Інші мають бути серед підлеглих, така сучасна колонізація. Це відбувається вже давно, цей проект відомий, але я впевнений, що нічого у них не вийде, бо коли вони розпочинали активну фазу 24 лютого, у них були інші надії, що люди здадуться і жодного опору не буде", – пояснив Олексій Данілов.