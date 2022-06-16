Олесь Доний назвал источники украинской брани: «Подавляющее большинство имеют древнеславянские корни»

Олесь Доний назвал источники украинской брани: «Подавляющее большинство имеют древнеславянские корни»

Общественный и политический деятель, журналист, писатель Олесь Доний рассказал, что на самом деле в украинском языке есть нецензурная лексика, и объяснил источники ее происхождения.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я не отношусь к тем занудным филологам, которые утверждали годами и десятилетиями, что в украинском языке не существует так называемой нецензурной лексики. Во-первых, у нас цензуры не существует согласно конституции, поэтому нецензурной не могло даже существовать», – утверждает писатель.

По его словам, речь идет о тех филологах, которые на самом деле не знают, что такое украинский язык, а знают только учебники украинского языка. Как отмечает Олесь Доний, эти специалисты постоянно указывают на ласковость украинского языка, а из чего-то грубого в нем разве речи о чертях, а сексуальной лексики нет, это все из роSSийского.

По мнению журналиста, это ошибочное утверждение, поскольку достаточно услышать живой украинский язык, как люди говорят в быту, чтобы убедиться в обратном.

«Можно говорить, какого происхождения, это другая проблема. Неправы те, кто говорит, что оно все пришло из россии. Опять же, филологи, не знающие других славянских языков, не могут утверждать, какие слова, когда, какие корни имели. Как правило, подавляющее большинство имеют древнеславянские корни, которые можно прослеживать, по крайней мере, в древнеболгарском языке, в других балканских языках», - объясняет Олесь Доний.


user, politeka.net





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